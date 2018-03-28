По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, идею внедрить в стране латиницу ему озвучил историк и журналист из Польши Земовит Щерек. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин: Наша цель – формирование украинской политической нации Фото: ЕРА По словам Климкина, к таким размышлениям его подтолкнул разговор с историком и журналистом из Польши Земовитом Щереком."Наша цель – формирование украинской политической нации, следовательно должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?" – написал он. https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/605035959843764 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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