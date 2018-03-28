Планируется, что сделка сделает экспорт в Израиль дешевым путем отмены или уменьшения ввозных пошлин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В сообщении отмечено, что главы украинского и израильской делегаций согласовали завершения переговорного процесса относительно положений Соглашения о свободной торговле между правительствами Украины Израиля.

"Соглашение о свободной торговле с Израилем будет помогать развитию промышленности и перерабатывающего производства в Украине благодаря сотрудничеству и кооперации украинских и израильских предприятий", - отметил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.

По словам министра, соглашение сделает экспорт в Израиль дешевым путем отмены или уменьшения ввозных пошлин, и быстрее - благодаря договоренностям по упрощению таможенных процедур.

Уже сейчас торговля между Украиной и Израилем демонстрирует рост, отмечает министр. В 2017 году украинские предприятия экспортировали в Израиль товаров и услуг на 781 200 000 долл США, то есть на 19,1% больше 2016 год.

Главы делегаций также утвердили дальнейший план действий для подписания Соглашения. Стороны ожидают, что либерализация рынков товаров станет толчком для роста объемов торговли.