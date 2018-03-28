|Украина завершила переговоры с Израилем по соглашению о ЗСТ
|28.03.2018 13:13
|
Планируется, что сделка сделает экспорт в Израиль дешевым путем отмены или уменьшения ввозных пошлинУкраина и Израиль в среду завершили переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле.
Фото: politeka.net
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
В сообщении отмечено, что главы украинского и израильской делегаций согласовали завершения переговорного процесса относительно положений Соглашения о свободной торговле между правительствами Украины Израиля.
"Соглашение о свободной торговле с Израилем будет помогать развитию промышленности и перерабатывающего производства в Украине благодаря сотрудничеству и кооперации украинских и израильских предприятий", - отметил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.
По словам министра, соглашение сделает экспорт в Израиль дешевым путем отмены или уменьшения ввозных пошлин, и быстрее - благодаря договоренностям по упрощению таможенных процедур.
Уже сейчас торговля между Украиной и Израилем демонстрирует рост, отмечает министр. В 2017 году украинские предприятия экспортировали в Израиль товаров и услуг на 781 200 000 долл США, то есть на 19,1% больше 2016 год.
Главы делегаций также утвердили дальнейший план действий для подписания Соглашения. Стороны ожидают, что либерализация рынков товаров станет толчком для роста объемов торговли.
Напомним, согласно информации в и это-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина готова к интенсификации отношений , углубление политического диалога и обсуждение вопроса свободной торговли с Албанией.