|В одном полотенце: Настя Каменских поделилась откровенным видео
|28.03.2018 13:15
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Во вторник, 27 марта, известная украинская певица Настя Каменских разместила откровенное видео, сообщает Cosmopoliten.
Стоит отметить, что в этот раз певица позировала без одежды - в одном лишь полотенце.
Кроме этого, обстановка повлияла на мнение поклонников о ее измении во внешности. Под этим постом можно увидеть гораздо больше комплиментов в адрес новой прически певицы, чем критики
Как сообщал svodka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая совсем недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, представила очередной клип.
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