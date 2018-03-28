Во вторник, 27 марта, известная украинская певица Настя Каменских разместила откровенное видео, сообщает Cosmopoliten .

Стоит отметить, что в этот раз певица позировала без одежды - в одном лишь полотенце.

Кроме этого, обстановка повлияла на мнение поклонников о ее измении во внешности. Под этим постом можно увидеть гораздо больше комплиментов в адрес новой прически певицы, чем критики