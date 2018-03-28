Украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», чтобы заставить граждан России задуматься над тем, как их страна ведет себя в отношении Украины.

«Моей целью было дать широкому кругу гражданам РФ почувствовать то, что я и вся Украина чувствуем 4-й год. Я признаю это. Можно назвать меня какими-нибудь страшными словами, но это так», — рассказал он в эфире .

По его словам, он до сих пор не сомневается в том, что российские власти скрывают точное количество жертв трагедии.

«Первые звонки я начал делать когда «Зимняя вишня» еще горела. Никакой информации не было, было пару пожарных машин, но уже тогда было понятно, что число жертв будет занижено с учетом количества забронированных в зале мест. Я общался с врачом «скорой», который вчера на митинге говорил о том, что там в моргах было 300 тел. Он был запуган, но сказал, что эту информацию он получил не из интернета, а из общения с другими бригадами «скорых». Конечно, данные все косвенные, но конечно, что зал был полный. Поэтому, скорее только, жертв было больше», — отметил Вольнов.

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Кроме того, пранкер надеется, что подобная информация должна заставить россиян требовать у власти говорить правду о ЧП.

«Паника в этом случае должна хорошо сработать. Люди начали что-то требовать, но приехал Путин, сняли сюжет с россгвардейцем и кемеровчане разошлись», — добавил он.

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