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Во Франции прощаются с офицером, который обменял себя на заложников во время теракта
28.03.2018 13:18
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Во Франции прощаются с подполковником Арно Бельтрамом, который обменял себя на заложников, захваченных в результате теракта, передает со ссылкой на Еlysее.

Так, подполковник Бельтрам, который 23 марта согласился стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета, захваченных в результате теракта на юге Франции, скончался от полученных ранений.

В результате теракта в коммуне Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 были ранены.

Как сообщал террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за набег на супермаркет во Франции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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