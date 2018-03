(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну среда, 28 марта 2018 14:17 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Киев

Общество

Здоровье

Криминал

наш сайт Lite

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа

Происшествия Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости В новом помещении НАТО Украину разместили рядом с Россией - посол "Нафтогаз" будет поставлять газ контрагентам на льготных условиях до 1 июня

Хищения в "Охматдете": наибольшую недостачу обнаружили в отделении интенсивной химиотерапии

ЕС ожидает соблюдения верховенства права в деле Савченко

На пасхальные праздники на границе и в зоне АТО усилят меры безопасности - ГПСУ

Эксперты о конкурсе на руководителя "нового ГУБОП": возглавит тот, кто даст клятву власти

Пасхальное перемирие: ВСУ готовы соблюдать режим прекращения огня

Российским дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Украину

Суд по делу полицейского Олийныка 11 апреля рассмотрит доказательства стороны обвинения

Нацполиция объявила конкурс на должность руководителя "нового ГУБОП"

Публичный доступ к реестру э-деклараций технически ограничен Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Политика Нечего на зеркало пенять, или как Рыбалка пожаловался на Раду Понедельник, 26 марта 2018, 17:48 • Петро Ивасюк

Общество Житель Тернопольской области 18 лет шел к желанному выигрышу в лотерею Понедельник, 19 марта 2018, 17:35 • Петро Ивасюк

Политика Крымскотатарский активист: Путин видит, как благодарные потомки ставят ему памятник в Крыму Пятница, 16 марта 2018, 09:35 • Марианна Присяжнюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Среда, 28 марта 2018, 12:02 • Алёна Мазуренко • 17736 Версия для печати Во Франции прощаются с офицером, который обменял себя на заложников во время теракта Во Франции прощаются с подполковником Арно Бельтрамом, который обменял себя на заложников, захваченных в результате теракта, передает со ссылкой на Еlysее. Так, подполковник Бельтрам, который 23 марта согласился стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета, захваченных в результате теракта на юге Франции, скончался от полученных ранений. В результате теракта в коммуне Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 были ранены. Как сообщал террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за набег на супермаркет во Франции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки марта новости унн франции теракта Теги: мультимедиа