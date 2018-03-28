В апреле парламентарии планируют внести изменения в закон «Маски-шоу стоп», которые введут уголовную и дисциплинарную ответственность СБУ и прокуратуры за несоблюдение норм закона.

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Группа народных депутатов в составе Вадима Денисенко, Леонида Козаченко, Ивана Мирошниченко и Александра Данченко планирует разработать изменения в закон «Маски-шоу стоп» с тем, чтобы ввести уголовную ответственность правоохранительных органов за безосновательные обыски бизнеса и нарушения действующего законодаства. Об этом народный депутат Вадим Денисенко сообщил во время пресс-конференции «Почему не работает закон «Маски-шоу стоп».

«В минувшую пятницу один из банков в управлении Фонда гарантирования вкладов, там прошли обыски с выламыванием дверей, а представитель Фонда тем временем находился на улице, его не допустили в помещение. Согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу есть право на допущение адвоката во время обысков, и был адвокат, но его не допустили. Все старорежимные правоохранительные группы и новые, как НАБУ, пока нарушают закон «Маски-шоу стоп». Если происходит обыск, то собранные там вещи являются ничтожными доказательствами в суде. Но это все равно происходит, что создает дискомфорт для людей, деморализует трудовые коллективы, мешает работе бизнеса», — сообщил народный депутат Вадим Денисенко.

По его словам, уже в апреле парламентарии планируют внести изменения в закон «Маски шоу стоп», которые введут уголовную и дисциплинарную ответственность СБУ и прокуратуры за несоблюдение норм закона.

«Какие изменения планируются. Во-первых, уголовная ответственность силовиков за невыполнение норм закона (минимум дисциплинарная). Во-вторых, запретить «карусели», когда несколько органов передают друг другу определенное дело, и оно идет по кругу, как карусель. Только мы дадим бизнесу дышать. В ближайшее время будут предложены изменения в закон, к концу апреля внесем на рассмотрение Верховной Рады, хотя сопротивление будет огромное», — отметил Вадим Денисенко.

Народный депутат Иван Мирошниченко отметил, что нарушения законодательства силовыми структурами должно быть прекращено ужесточением законодательства, которое, к сожалению, сейчас не выполняется. «Они приходят с обысками по другим уголовным делам, с выемками по одной компании, а зачищают и забирают у всех компаний на этаже компьютеры и серверы. Факты недопуска адвокатов. Невозможность видеосъемки. Это все нарушения законодательства», — отметил Иван Мирошниченко.

По словам народного депутата Александра Данченко, в последнее время наблюдается небывалая активность силовиков по обыскам бизнеса. Это, по мнению депутата, плохо влияет на бизнес-климат и работу компаний, которые активно выезжают за границу. «Я приведу примеры. Было 12 обысков IT-компании «Электрум Пеймент» на прошлой неделе, компьютеры, серверы — все изъяли. Еще один пример — обыски компании, занимающейся биотехнологиями, «Биотехком». Там изъято 80 компьютеров, 40 ноутбуков, даже мобильные телефоны. Правоохранители активно используют войну и терроризм как повод для своих противозаконных действий», — отметил Александр Данченко.

Народный депутат Леонид Козаченко уверен, что представители органов государственной власти, ответственных за недопущение масок-шоу, надо наказать. «Маски-шоу — это большая проблема для Украины. Мы теряем рейтинг нашего государства, наносим убыток бизнесу, и никто не несет наказания. Правительство создало межведомственную комиссию. Но маски-шоу делает СБУ, прокуратура, НАБУ. Они не подчинены правительству, которое не имеет права давать им указания. Необходимо принимать решение на парламентском уровне. Мы публично обращаемся к власти — надо менять ситуацию», — подчеркнул Леонид Козаченко.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года вступил в силу правительственный закон № 2213-VIII об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который получил название «Маски-шоу стоп». 28 февраля 2018 года Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию для защиты бизнеса от злоупотреблений власти.

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