Украинский шоумен Антин Мухарский заявил, что против него организовали травлю. Мухарский: Семья разрушена, детей видеть не дают, искусственные долги создают, имущество отбирают Фото: Антін Мухарський / Facebook "Дальше – только в петлю? Дожил до суицидальных мыслей. А что, весело, господа! Или с моста в воду, или нажраться чего-то и уснуть навсегда, или в теплую ванну (хотя ее нет), и лезвием по венам чик? Семья разрушена, детей видеть не дают, искусственные долги создают, имущество отбирают, в СМИ травля", – написал он.Мухарский отметил, что из него сделали чучело злостного алиментщика, которым пугают детей и их родителей. При этом он заявил, что исправно платит алименты.Мухарский считает, что его "травля" связана с профессиональной деятельностью."Еще бы – борец за Украину, сам Орест злой, оказался злостным алиментщик! Лучшего повода очернить всех этим "фашистов-бандеровцев" и не придумаешь", – написал он.Шоумен пообещал к сентябрю 2018 года издать роман "Ай эм нот раша", в котором опишет "механизмы осквернения украинской идеи, начиная от СМИ-технологий и заканчивая сговором госслужащих нетрадиционной ориентации".Мухарский признался, что в эмиграции тратит 6 евро в день."Гречка, свежие овощи, фрукты, чистая вода и спорт", – раскрыл он свой рацион и образ жизни. https://www.facebook.com/AntinMykharskyi/posts/716952838693586 Мухарский в феврале 2018 года покинул Украину.Свой выезд из Украины он связал с претензиями финансового характера бывшей жены, телеведущей Снежаны Егоровой. Он развелся с ней в 2016 году. У них трое общих детей: Андрей (2006), Арина (2010) и Иван (2012).В январе 2018 года стало известно об аресте имущества Мухарского по причине задолженности Егоровой 400 тыс. грн алиментов."20 мая 2014 года я обратился в Оболонский районный суд с первоначальным иском о пересмотре суммы алиментов, указанной в контракте, и определении порядка свиданий с детьми. Но этот иск до сих пор не рассмотрен", – рассказал шоумен.Он также заявил, что стал "главным злостным алиментщиком страны", и пожаловался на поддержанные Верховной Радой 7 декабря изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание."Согласно нововведениям, государственные и частные исполнители могут по своему усмотрению устанавливать должникам по алиментам запрет выезда за границу, отбирать водительские права и право пользоваться оружием (то есть право на самозащиту), доставлять к исполнителю в наручниках в автозаке, отправлять на социальные работы и даже упечь в тюрьму, нарушая тем самым не только Конституцию Украины, но и Женевскую конвенцию", – отметил Мухарский. 4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержится более 75 тыс. электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур. В 2017 году Мухарский женился на искусствоведе Елизавете Бельской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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