|Правительство Черногории объявил российского дипломата персоной нон-грата
|28.03.2018 13:21
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Ему дали неделю на то, чтобы покинуть странуЧерногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в республике.
Фото: TROPICANA
Об этом говорится в заявлении правительства Черногории.
"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон-грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории" - говорится в заявлении.
В правительстве Черногории сообщили российское посольство о своем решении и отметили, что российский дипломат оставить страну в течение недели.
В заявлении подчеркивается, что правительство приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией и в сотрудничестве с союзниками.
Напомним, 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов.
Как известно, МИД России выразило протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.