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Правительство Черногории объявил российского дипломата персоной нон-грата
28.03.2018 13:21
Правительство Черногории объявил российского дипломата персоной нон-грата
Ему дали неделю на то, чтобы покинуть страну
Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в республике.
Правительство Черногории объявил российского дипломата персоной нон-грата Фото: TROPICANA

Об этом говорится в заявлении правительства Черногории.

"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон-грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории" - говорится в заявлении.

В правительстве Черногории сообщили российское посольство о своем решении и отметили, что российский дипломат оставить страну в течение недели.

В заявлении подчеркивается, что правительство приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией и в сотрудничестве с союзниками.

Напомним,  26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Украина также  приняла решение  выдворить 13 российских дипломатов.

Как известно,  МИД России  выразило протест  в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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