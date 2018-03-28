Ему дали неделю на то, чтобы покинуть страну

Об этом говорится в заявлении правительства Черногории.

"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон-грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории" - говорится в заявлении.

В правительстве Черногории сообщили российское посольство о своем решении и отметили, что российский дипломат оставить страну в течение недели.

В заявлении подчеркивается, что правительство приняло такое решение в знак солидарности с Великобританией и в сотрудничестве с союзниками.

Напомним, 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов.