Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки.

Об этом сообщает газета «Ведомости».

«В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале», — сказал Нарышкин.

Он также назвал выдворение дипломатов «грязной и циничной провокацией», которая формирует «атмосферу русофобии».

«Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий», – пообещал он.

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