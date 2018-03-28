Наш век – это век информации, Интернета и смартфонов. За последние несколько лет смартфоны почти вытеснили с полок магазинов обычные мобильные телефоны.

Даже любой ученик скажет вам, что простой кнопочный телефон – это не круто. Круто иметь смартфон, пишет со ссылкой на .

Однако все владельцы смартфонов знают, что одна из самых главных проблем этого устройства – слишком частая разрядка батареи. Поэтому большинство владельцев держат свои смартфоны на зарядке почти весь день! При этом стоит отключить смартфон от зарядного устройства, и уже через пару часов уровень зарядки ощутимо снижается.

Предлагаем вам узнать, как решить эту проблему.

Как правильно заряжать аккумулятор телефона

Обычно люди заряжают телефон с вечера до самого утра. Это совсем неправильно. Большинство гаджетов полностью заряжаются только за 3 часа. Всё остальное время зарядное устройство периодически подпитывает аппарат, удерживая заряд на уровне 100 %. Из-за этого постоянного активного режима работы, батарея снижает максимальную емкость.

Почему телефон быстро разряжается

1. Засоренный разъем для зарядки

Исследования доказали что, на поверхности смартфона скапливается намного больше бактерий, чем на крышке унитаза. Вот почему желательно протирать аппарат периодически. Особое внимание надо обратить чистке места разъема питания. В это отверстие разъема попадает мусор и пыль, из-за чего впоследствии зарядка телефона неполноценна.

2. Устанавливать яркие обои

Люди постоянно смотрят на экран телефона, проверяя время, входящие сообщения или звонки. Установив черно-белую заставку вы значительно сократите потребление энергии.

3. Всегда носите аппарат в руках

Нагревание и переохлаждение гаджета ускоряют разрядку батареи телефона. Держите смартфон в месте, где на него не будут влиять жара и холод. При жаре выше +30 °C или холоде ниже –20 °C, старайтесь реже вынимать телефон из сумки или кармана.

4. У вас всегда включен автоматический поворот экрана

Отключите функцию «Автоматический поворот экрана» и включайте ее при необходимости. Специальный датчик (акселерометр), который отвечает за эту функцию, расходует очень много электроэнергии.

5. Не закрываете окна приложений

Все приложения, которые вы просто свернули, а не закрыли, продолжают питаться зарядом батареи, работая в фоновом режиме. Именно следовательно, рекомендуем вам не забывать время от времени закрывать абсолютно все окна.

6. Устанавливайте яркость экрана на максимум

Отключите автоматическую настройку яркости и вручную установите яркость экрана на минимально комфортный для вашего зрения уровень.

7. Включенный вибровызов

Эта функция быстро разряжает аккумулятор телефона. Старайтесь включать ее строго при необходимости. Используйте обыкновенный звуковой режим или полностью отключите звук.

8. Неверно настроенная автоблокировка

Настройте автоматическое отключение экрана гаджета. Выберите оптимальное для вас время для блокировки. Таким образом, значительно сократится потребление энергии, и даже если вы забудете заблокировать аппарат, он сделает это самостоятельно.

9. Не отключаете GPS, Bluetooth и Wi-Fi

Отключите эти функции, если в это время ими не пользуетесь. Включенные GPS-навигатор, Bluetooth и Wi-Fi только способствуют тому, что заряд батареи расходуется впустую.

10. Не выключаете телефон никогда

Специалисты говорят о том, что телефон надо отключать хотя бы раз в неделю. Это продлит срок службы аккумулятора.

11. Не выключаете функцию распознавания голосовых команд

Аккумулятор Android-гаджета сильно разрежается из-за функции распознавания команды «О’кей, Google». Телефон постоянно сканирует речь и звуки, в ожидании, что вы скажете, из-за чего снижается зарядка батареи. Отключите эту функцию через Now – Настройки – Голосовой поиск – Распознавание «О’кей, Google».

Пользуйтесь данными нами советами и жизнь ваша станет куда проще и легче. Вам будет хватать батареи до конца дня, а важные диалоги из-за разряженного телефона не будут пропущены!

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