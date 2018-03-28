|Черногория присоединилась к высылке российских дипломатов
|28.03.2018 13:28
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Согласие на деятельность почетного консула РФ будет отозвано
Правительство Черногории высылает одного российского дипломата, а также отзывает свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ. Об этом говорится в заявлении кабмина, информирует svodka.net.
«Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве Российской Федерации, персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почетного консула Российской Федерации в Черногории», — говорится в заявлении.
Отмечается, что высылаемый дипломат должен будет покинуть страну в семидневный срок.
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