Согласие на деятельность почетного консула РФ будет отозвано

Правительство Черногории высылает одного российского дипломата, а также отзывает свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ. Об этом говорится в заявлении кабмина, информирует svodka.net.

«Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве Российской Федерации, персоной нон грата, а также отозвать согласие на деятельность почетного консула Российской Федерации в Черногории», — говорится в заявлении.

Отмечается, что высылаемый дипломат должен будет покинуть страну в семидневный срок.

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