|Марина Порошенко: Мы – мирная нация. Мы молимся за мир в Украине, чтобы не гибли дети, чтобы такие трагедии, как в Кемерово, не происходили
|28.03.2018 13:29
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1238327252968331/
Президент Украины Петр Порошенко 28 марта выразил соболезнования родственникам погибших в российском Кемерово. Глава государства добавил, что начиная с 2014 года агрессорами из России на Донбассе были убиты 242 ребенка. По словам украинского президента, смерть детей – это очень несправедливо.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным ООН, с начала конфликта на Донбассе по 15 мая 2017 года были убиты минимум 10 090 человек.
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