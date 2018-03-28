Первая леди Украины Марина Порошенко заявила, что украинцы молятся за всех детей, в том числе и за погибших в Кемерово, и мечтают о мире. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Марина Порошенко: Мы любим всех детей, мы молимся за всех детей Фото: mincult.kmu.gov.ua "Все мы мечтаем о мире… Мы – мирная нация. Мы хотим только мирной жизни, мирного будущего. И я уверена, что мы все вместе будем молиться за мир в Украине, за то, чтобы не гибли наши защитники, чтобы не гибли дети. Чтобы такие ужасные трагедии, как сейчас произошла в Кемерово, – а мы любим всех детей, мы молимся за всех детей, мы поддерживаем всех детей и желаем им лучшего будущего, – чтобы они не происходили", – сказала Марина Порошенко.Видео выступления опубликовано на странице президента в Facebook. https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1238327252968331/ Президент Украины Петр Порошенко 28 марта выразил соболезнования родственникам погибших в российском Кемерово. Глава государства добавил, что начиная с 2014 года агрессорами из России на Донбассе были убиты 242 ребенка. По словам украинского президента, смерть детей – это очень несправедливо.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным ООН, с начала конфликта на Донбассе по 15 мая 2017 года были убиты минимум 10 090 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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