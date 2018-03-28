между высланных российских дипломатов являются сотрудники разведки

"В числе сотрудников МИД официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале" , - сказал Нарышкин, сообщает Интерфакс.

Нарышкин подчеркнул, что в России сожалеют об этом решении, но примут соответствующие меры.

Напомним, 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.