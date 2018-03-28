|Россия признала, что среди высланных российских дипломатов является разведчики
|28.03.2018 13:29
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между высланных российских дипломатов являются сотрудники разведкиГлава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что между высланных из стран Запада российских дипломатов являются сотрудники разведки.
Фото: из свободных источников
"В числе сотрудников МИД официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного. Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале" , - сказал Нарышкин, сообщает Интерфакс.
Нарышкин подчеркнул, что в России сожалеют об этом решении, но примут соответствующие меры.
Напомним, 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
Также отмечается, что НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Список стран, которые выдворяют российских дипломатов Албания, Австралия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Венгрия Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.