Буквально вчера я в статье «Насколько выгоден Кремлю новый локальный пожар в Нагорном Карабахе» рассматривал вероятность возникновения очередного противостояния между Арменией и Азербайджаном. В рамках этой же статьи я упоминал между ряда моментов и поставки Россией в Армению и Азербайджан своих видов вооружений, а так же попытки Баку найти интересные предложения по усилению потенциала своих вооруженных сил и у других поставщиков оружия.

И, совершенно неожиданно, в контексте данной статьи, мне попадается на глаза опубликованный вчера же комментарий по этому вопросу заместителя председателя Комитета Госдумы России по вопросам СНГ, евразийской интеграции и работе с соотечественниками Константина Затулина, прозвучавший во время его пресс-конференции в Ереване. А комментарий был таков, дословно: “Армяне могут не тревожиться, мы поставляем Азербайджану устаревшее вооружение”.

Вот то, что называется “внезапно”! Хотя, с другой стороны, было бы удивительно, если бы Кремль, известный своим покровительством Армении, поступал бы по другому, отправляя в Баку лучшие образцы вооружений.

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И если может показаться, что в данном случае Затулин лукавил, то напомню о том, что именно Россия поставила Армении ОТРК “Искандер” и заблокировала продажу Баку беларуских РСЗО “Полонез”.

А потому, в Баку должны трижды подумать о том, у кого и какое оружие они покупают. Ведь, того и гляди, а в случае чего и танки Т-90С могут начать самовозгораться. Но в целом, данный комментарий как нельзя лучше демонстрирует порядочность и чистоплотность Москвы в вопросах экспорта вооружений и такой финт ушами должен как минимум заставить задуматься всех покупателей данной продукции о целесообразности траты своих средств на технику сомнительного качества.

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