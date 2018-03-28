Премьер-министр Тереза Мэй во время выступления перед парламентом отметила, что проверят специальные визы, выданные инвесторам в британскую экономику, но не будут фокусироваться исключительно на гражданах России.

«Мы хотим сделать общую проверку визового режима, который должен работать. Я приветствую поддержку, которую мы имеем (о выдворении российских дипломатов из США и стран Европы). Это не вопрос сотрудничества с Великобританией, а интересы национальной безопасности этих стран. Международная реакция «продемонстрировала Кремлю, что мы не будем терпеть их попытки нарушить международное право, подорвать наши ценности или угрожать безопасности», — сказала Мэй.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира