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Тереза Мэй решила устроить проверку состоятельных иностранцев в Великобритании
28.03.2018 13:35
Тереза Мэй решила устроить проверку состоятельных иностранцев в Великобритании Министерство внутренних дел Великобритании проверит визы состоятельных иностранцев из-за возможной причастности России к отравлению Сергея Скрипаля.

Премьер-министр Тереза Мэй во время выступления перед парламентом отметила, что проверят специальные визы, выданные инвесторам в британскую экономику, но не будут фокусироваться исключительно на гражданах России.

«Мы хотим сделать общую проверку визового режима, который должен работать. Я приветствую поддержку, которую мы имеем (о выдворении российских дипломатов из США и стран Европы). Это не вопрос сотрудничества с Великобританией, а интересы национальной безопасности этих стран. Международная реакция «продемонстрировала Кремлю, что мы не будем терпеть их попытки нарушить международное право, подорвать наши ценности или угрожать безопасности», — сказала Мэй.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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