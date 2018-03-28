Первая леди США, Мелания Трамп, впервые прокомментировала слухи об изменах ее мужа, президента США Дональда Трампа, сообщает Viva .

Стоит отметить, что слухи о изменах Трампа уже несколько недель появляются в сети. Все это время Мелания сохраняла молчание.

Одним из наиболее громких заявлений в СМИ, стало сообщение о том, что уже много лет Дональд Трамп поддерживает роман на стороне с порноактрисой Сторми Дэниелз.

Но терпение первой леди лопнуло, когда журналисты начали впутывать в этот скандал ее сына Баррона.

"Я знаю, что средства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но хотела бы напомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях",

- написала в Twitter правая рука Мелании Трамп - Стефани Гришэм.

Как сообщал svodka.net ранее, бывшая порноактриса, стриптизерша и модель Стефани Клиффорд (которая более известна под псевдонимом Сторми Даниелс) подтвердила на детекторе лжи, что у нее в 2006 году была интимная близость с Дональдом Трампом .

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