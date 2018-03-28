"Дом с часами на стене". Опубликован трейлер фильма с Блэком и Бланшетт. Видео
28.03.2018 13:37
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер картины
"Дом с часами на стене". Главный герой – мальчик Льюис, кторого
воспитывает его дедушка. В доме висят тяинственные часы, которые
тикают очень громко и, как выясняется, отсчитывают дни до конца
света. Герои попробуют предотвратить трагедию человечества. Роли
исполнили Джек Блэк, Коллин Кэмп, Кейт Бланшетт, Оуэн Ваккаро, Рене
Голдсберри, Санни Сулджик. | Главный герой обнаружит
волшебные часы Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube