Погода, Новости, загрузка...
В столице Грузии установили первый терминал криптовалюта
28.03.2018 13:37
В столице Грузии установили первый терминал криптовалюта
Первый терминал размещено в ресторане "Нью-Йорк бургер Тбилиси"
В грузинской столице Тбилиси разместился первый терминал криптовалюта в Южном Кавказе.
В столице Грузии установили первый терминал криптовалюта Фото: Facenews.ua

Об этом пишет Грузия Online .

"В грузинской столице Тбилиси разместился первый терминал криптовалюта в Южном Кавказе" , - говорится в сообщении.

Терминал принадлежит компании "ТПС", которая дает заинтересованным криптовалюта возможность покупать и продавать цифровую валюту с помощью терминалов и веб-страницы.

По сообщению Marketer.ge первый терминал размещено в ресторане "Нью-Йорк бургер Тбилиси".

Напомним, в январе аэропорт Брисбена в Австралии сообщил о введении систем оплаты с помощью криптовалюта.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить