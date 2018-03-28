Первый терминал размещено в ресторане "Нью-Йорк бургер Тбилиси"

Об этом пишет Грузия Online .

"В грузинской столице Тбилиси разместился первый терминал криптовалюта в Южном Кавказе" , - говорится в сообщении.

Терминал принадлежит компании "ТПС", которая дает заинтересованным криптовалюта возможность покупать и продавать цифровую валюту с помощью терминалов и веб-страницы.

По сообщению Marketer.ge первый терминал размещено в ресторане "Нью-Йорк бургер Тбилиси".