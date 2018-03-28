|В столице Грузии установили первый терминал криптовалюта
|28.03.2018 13:37
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Первый терминал размещено в ресторане "Нью-Йорк бургер Тбилиси"В грузинской столице Тбилиси разместился первый терминал криптовалюта в Южном Кавказе.
Фото: Facenews.ua
Об этом пишет Грузия Online .
"В грузинской столице Тбилиси разместился первый терминал криптовалюта в Южном Кавказе" , - говорится в сообщении.
Терминал принадлежит компании "ТПС", которая дает заинтересованным криптовалюта возможность покупать и продавать цифровую валюту с помощью терминалов и веб-страницы.
По сообщению Marketer.ge первый терминал размещено в ресторане "Нью-Йорк бургер Тбилиси".
Напомним, в январе аэропорт Брисбена в Австралии сообщил о введении систем оплаты с помощью криптовалюта.
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