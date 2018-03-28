между высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает со ссылкой на РИА Новости.

"В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы", — сказал Нарышкин.

По его словам, их немного, они обеспечивали безопасность российских посольств.

Директор СВР добавил, что между высылаемых дипломатов были и "лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале".

Как сообщал , Служба безопасности Украины направила в МИД Украины доказательства по целенаправленной деятельности в убыток государству 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории.

Также напомним, что СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам, причастным к разведывательным службам РФ.

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