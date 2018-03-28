Любая купля-продажа, осуществляемая Министерством обороны РФ через кредитное учреждение, толкает это учреждение под гильотину Минфина США.

Не так давно в статье «Дефицит свободной валюты может поставить банки РФ на грань выживания» я описывал ситуацию, когда в ожидании санкций российский бизнес сначала вывел со своих зарубежных счетов более $8 млрд, а когда узнали кто попал в “Кремлевское досье”, а кто нет — вернули деньги назад, нанеся дополнительный урон экономике двойной транзакцией в условиях дефицита свободной валютной массы. И вот ситуация в определённом роде, повторяется, информирует svodka.net.

Так, известно, что Минфин США разрабатывает пакет санкций в отношении банковских структур, которые осуществляют транзакции с МО РФ. То есть любая купля-продажа, осуществляемая Министерством обороны РФ через кредитное учреждение, толкает это учреждение под гильотину Минфина США.

На фоне подготовки данных санкций, в РФ уже ряд банков готовится к работе в условиях отсутствия валютных транзакций. В частности, речь идет о Промсвязьбанке, который умышленно для обслуживания транзакций МО был в конце прошлого года национализирован.

По сути банк не только не сможет обслуживать вклады и кредиты в иностранной валюте, но ему будет закрыт доступ к работе с ценными бумагами иностранных компаний и на иностранные биржевые фонды. То есть, полная изоляция в условиях рублевой зоны.

Читайте: Из-за «кремлевского доклада» растет отток валюты

Что интересно, еще даже не начав работать в условиях высокодуховной рублевой зоны, полностью отказавшись от проклятых долларов, банк уже начал год с черной дырой в 120 млрд рублей, и это уже вносит его в зону риска. Кроме того, черную дыру значительно расширит и отток валютных вкладов физических лиц, который может превысить 500 млрд рублей.

Собственно, создается чувство, что на примере Промсвязьбанка РФ не просто реализует программу обеспечения гособоронзаказа без рисков санкционных блокировок, но и тестирует в целом выживаемость банковской системы в условиях абстрагирования от валютных транзакций. А это наталкивает на мысль о том, что в Кремле действительно задумались о сценарии, когда 1/9 планеты Земля превратиться в абсолютный аналог КНДР.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Читайте: Литва нанесла России очередной удар ниже пояса

Сводка.нет - Новости Украины и Мира