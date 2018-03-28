Белая смерть — именно так называют соль, однако, еще Плиний говорил, что это самое лучшее лекарство, которое ему известно, пишет со ссылкой на .

Оказывается, если сбалансировать прием воды и соли, то можно не только не допустить развития многих заболеваний, но даже избавиться от уже существующих.

Запомните простой рецепт — половина чайной ложки соли и 2 литра воды в день помогут оставаться здоровыми долгое время. А вот и полезные свойства соли, которая:

→ Предотвращает обезвоживание и регулирует количество воды, омывающей клетки

→ Снижает закисленность организма — это спасает от болезни Альцгеймера и заболеваний почек

→ Помогает против астмы — выпейте пару стаканов воды, положите крупинки соли на язык и когда они растворятся, приступ пройдет

→ Спасает от стрессов и депрессий, помогает в выработке гормонов счастья (серотонина) и хорошего сна (мелатонина). Кстати, без достаточного количества серотонина невозможно иметь позитивную самооценку.

→ Вместе с водой помогает справиться с раком, увеличивая приток кислорода к поврежденным клеткам

→ Нормализует давление — это утверждение полностью расходится с привычными знаниями, однако, именно недостаток соли провоцирует гипертонию. Без нужного количества соли вода не задерживается в организме и тогда сосуды начинают сильно сжиматься, чтобы обеспечить циркуляцию маленького объема крови. Чтобы снизить давление, нужно выпить пару стаканов воды и положить несколько кристалликов соли на язык

→ Полезна для диабетиков, так как вместе с водой сокращает поражения глазных сосудов

→ Отвечает за мышечный тонус, именно следовательно одной из причин энуреза считается недостаток соли в организме

→ Активно участвует в пищеварении и передачи нервных импульсов от мозга

→ Облегчает сухой кашель, если ее положить на язык, а также удаляет лишнюю слизь из легких

→ Некоторые специалисты считают, что остеопороз — это следствие недостатка воды и соли

→ Сохраняет половое влечение

→ Спасает от второго подбородка — интересно, что без достаточного количества соли слюнные железы начинают работать очень эффективно, а сосуды, которые снабжают их кровью, расширяются. Постепенно влага просачивается и скапливается как раз под подбородком

→ Предотвращает варикоз и появление сосудистых звездочек

Занимаясь спортом или находясь в жарком климате, не забывайте о достаточном потреблении соли. Без нее наступает быстрое обезвоживание и организм начинает накапливать воду. Кстати, именно из-за этого возникают отеки, появляется гипертония и развивается сердечная астма.

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