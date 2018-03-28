Александр Мангул избран председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины на следующие два года. НАПК создали в марте 2015 года Скриншот: 112 Украина / YouTube Кандидатуру Мангула предложила Наталья Корчак, которая сложила с себя полномочия председателя НАПК."Ставлю на голосование кандидатуру Александра Мангула на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины на следующие два года", – сказала Корчак.За его назначение проголосовали четыре члена НАПК.Корчак также заявила, что останется членом НАПК, и ей еще "есть чем заняться" в агентстве.Кабинет Министров создал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в марте 2015 года.Агентство между прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах государственных служащих. Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.В апреле 2017 года глава Корчак в интервью интернет-изданию "ГОРДОН" заявила, что в департаменте, который занимается проверкой электронных деклараций, работают 56 человек, а база декларантов расширена до 1,5 миллиона человек.Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил в январе 2018 года, что НАПК нужно перезапустить, так как оно не в состоянии выполнять возложенные на него функции.На заседании Кабмина 29 марта 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал Корчак уйти в отставку, раскритиковав ее за неспособность организовать работу сервиса электронных деклараций. Корчак отказалась охотно уйти с должности. 7 апреля члены НАПК не смогли проголосовать за отставку Корчак.Александр Мангул родился в Запорожье, с 2000 по 2013 годы работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины, также был главой Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области. Конкурсная комиссия избрала его членом НАПК в декабре 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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