|
Новым главой Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции стал Мангул
|
28.03.2018 13:45
|
Александр Мангул избран председателем Национального агентства по
вопросам предотвращения коррупции Украины на следующие два года.
НАПК создали в марте 2015 года Скриншот: 112 Украина / YouTube
Кандидатуру Мангула предложила Наталья Корчак, которая сложила с
себя полномочия председателя НАПК."Ставлю на голосование
кандидатуру Александра Мангула на должность председателя
Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
Украины на следующие два года", – сказала Корчак.За его
назначение проголосовали четыре члена НАПК.Корчак также заявила,
что останется членом НАПК, и ей еще "есть чем заняться" в
агентстве.Кабинет Министров создал Национальное агентство
по вопросам предотвращения коррупции в марте 2015 года.Агентство
между прочего занимается анализом электронных деклараций о доходах
государственных служащих. Введение электронного
декларирования было одним из требований Европейского
союза для реализации безвизового режима с Украиной.В апреле
2017 года глава Корчак в интервью интернет-изданию "ГОРДОН"
заявила, что в департаменте, который занимается проверкой
электронных деклараций, работают 56 человек, а база
декларантов расширена до 1,5 миллиона человек.Глава
представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли
заявил в январе 2018 года, что НАПК нужно перезапустить, так
как оно не в состоянии выполнять возложенные на него функции.На
заседании Кабмина 29 марта 2017 года премьер-министр Украины
Владимир Гройсман посоветовал Корчак уйти в отставку,
раскритиковав ее за неспособность организовать работу сервиса
электронных деклараций. Корчак отказалась охотно уйти с
должности. 7 апреля члены НАПК не смогли
проголосовать за отставку Корчак.Александр Мангул родился в
Запорожье, с 2000 по 2013 годы работал в Министерстве
экономического развития и торговли Украины, также был главой
Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской
области. Конкурсная комиссия избрала его членом НАПК в декабре 2017
года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира