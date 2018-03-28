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С 2014 года оккупационные силы России убили на Донбассе 242 ребенка, - Порошенко
28.03.2018 13:45
С 2014 года оккупационные силы России убили на Донбассе 242 ребенка, - Порошенко
Об этом Порошенко сказал во время акции Дети объединяют Украину
За время с начала российской агрессии против Украины в 2014 в результате преступных действий оккупационных сил РФ на Донбассе погибли 242 ребенка.
С 2014 года оккупационные силы России убили на Донбассе 242 ребенка, - Порошенко Фото:Facebook / Дмитрий Муравский

"242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года", - сообщил президент Петр Порошенко в Киеве во время Всеукраинской акции Дети объединяют Украину. 

Отметим, что данное заявление было сделано на фоне трагедии в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерове, жертвами которой стали десятки детей.

При этом, вспоминая гибель российских детей, глава государства выразил свои соболезнования их родным и близким.

Петро Порошенко ✔@poroshenko
 

Світ і Україна проходять непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим. Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким дітей, які загинуло на Донбасі, у Сирії та у Кемерово. Це дуже несправедливо, коли діти йдуть із життя.

13:14 - 28 бер. 2018
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