"242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года", - сообщил президент Петр Порошенко в Киеве во время Всеукраинской акции Дети объединяют Украину.

Отметим, что данное заявление было сделано на фоне трагедии в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерове, жертвами которой стали десятки детей.

При этом, вспоминая гибель российских детей, глава государства выразил свои соболезнования их родным и близким.