Так сложилось, что, говоря о Великобритании и ее жителях в основном вспоминают английский парламентаризм, являющихся неким эталоном британских джентльменов и театр великого Шескпира. Нация "просвещенных мореплавателей"... На самом деле, британцы это: нацисты, расисты, колонизаторы и палачи. Вот об этих их "достижениях" стоит поговорить подробнее.

Благообразный и благородный облик "старой доброй Англии", который создавался веками - насквозь лживая картинка, кране мало общего имеющая с действительностью. Все изложенные ниже факты, в общем, общеизвестны. Однако, сведенные вместе, они. возможно, заставят кого-то по-иному взглянуть на Британию и помогут лучше понять нынешние ее агрессивные действия. Итак:

1 Британия - родина нацизма

Если кто-то до сих пор считает, что "светлыми" идеями расового господства, избранной "нордической расы", которой должен принадлежать весь мир и тому подобной людоедской бредятиной, закончившейся Хатынью, Бабьим Яром и Освенцимом, "одарил" человечество "сумрачный тевтонский гений", то глубоко ошибается. Родина нацизма, как идеологии - как раз "туманный Альбион".

Знакомьтесь: Томас Карлейль (считается фактическим прародителем фашизма), Хьюстон Чемберлен (англо-немецкий писатель, социолог, философ и расовый теоретик), Джеймс Хант (в 1863 году сделал доклад, в котором присвоил неграм «звание» промежуточного вида между обезьяной и человеком), Френсис Гальтон (двоюродный брат Чарльза Дарвина и основоположник евгеники – «науки» о человеческой селекции для выращивания идеальной расы), Карл Пирсон (математик, статистик, биолог и основатель биометрики – расистского направления социал-дарвинизма), заявивший: "Право жить еще не означает право каждого на продолжение своего рода".

Все - стопроцентные британские джентльмены, ага... «Я восхищаюсь английским народом. В деле колонизации он совершил неслыханное» - это, между прочим, подлинные слова Адольфа Гитлера. Бесноватому фюреру было за что хвалить британцев - собственно говоря, все основополагающие идеи для него подготовили они. Герр Шикльгрубер их просто очень творчески развил и применил на практике. Томас Карлейль был последовательным антисемитом, убежденным в божественной миссии нордической расы. Именно Карлейль. по сути, и был первым нацистом. Идеи этого британского философа были развиты другим «духовным отцом нацизма» с берегов Альбиона – Хьюстоном Стюартом Чемберленом. С точки зрения германских нацистов, Чемберлен стал «провидцем Третьего рейха».

В гитлеровской Германии Френсиса Гальтона называли «отцом сознательной культивации рас, стоящей на пути, ведущем к сверхчеловеку». Но самое мощное влияние на германский нацизм оказал британский профессор евгеники Карл Пирсон, утверждавший, что двигателем человеческого прогресса является расовый конфликт. Особенно впечатлял германских нацистов выдвинутый и обоснованный Пирсоном тезис о «необходимости захвата территорий, где могут жить белые люди… и на которых должно обеспечиваться пространство, необходимое, при высоком уровне рождаемости, для вливания новых сил в империю».

Кстати, в самой Великобритании Британский союз фашистов под руководством баронета Освальда Мосли был создан в 1932 году. Его руководитель был арестован только в 1940 году и провел в тюрьме "аж"... три года! Впоследствии Мосли вполне безбедно дожил до 1980 года - в отличие от Гитлера.

2. Концентрационные лагеря - изобретение британцев

Когда кто-нибудь в вашем присутствии будет снова рассказывать о том, что концлагеря - это идея большевиков или нацистов, плести что-то о принадлежности авторства их идеи Троцкому или ныть про "первый концлагерь в на Соловках", можете смело плюнуть этому человеку в глаза. Он или дурак или сознательно врет. На сегодняшний день то, что концентрационный лагерь - как сам термин, так и его воплощение в жизнь являются сугубо англосаксонской "заслугой", установлено стопроцентно. Правда, некоторые историки спорят - кто же был первыми: американцы во время Гражданской войны 1861-1865 годов, или, все-таки британцы в ходе англо-бурской войны 1899—1902 годов?

Впрочем, большинство историков "пальму первенства" отдает все-таки англичанам. Тем более, что даже если в США впервые погнали за колючую проволдоку военнопленных, то британские джентльмены, точно, раньше всех в истории начали загонять туда сугубо гражданское население - причем целыми семьями. Целью создания концентрационных лагерей, по официальным заявлениям британского правительства, являлось «обеспечение безопасности мирного населения бурских республик».

В описаниях событий той войны бурский генерал Христиан Девет упоминает о концентрационных лагерях: «Женщины держали повозки наготове, чтобы в случае приближения врага успеть скрыться и не попасть в так называемые концентрационные лагеря, только что устроенные тогда англичанами за фортификационной линией почти во всех селах с приставленными к ним сильными гарнизонами». Мужчин же британцы отправляли в концлагеря на территории Индии, Цейлона и других британских колоний. Всего в концентрационных лагерях британцы содержали 200 тысяч человек, что составляло примерно половину белого населения бурских республик. Из них по меньшей мере 26 тысяч человек погибло от голода и болезней.

В течение только одного года — с января 1901 по январь 1902 года — в концлагерях от голода и болезней умерли около 17 тысяч человек: 2484 взрослых и 14284 ребёнка. Например, в лагере Мафекинг осенью 1901 года погибло около 500 человек, а в лагере в Йоханнесбурге умерли почти 70 % детей в возрасте до восьми лет. Самое замечательное, что в обычной британской лицемерной и лживой манере эти лагеря назывались «Refugee» (место спасения)! Когда Британия в очередной раз пытается вякать что-то об "ужасах ГУЛАГа", ей надо, говоря словами представителей ее же нынешнего "истеблишмента", "заткнуться и уйти"...

3. Британцы - мировые лидеры геноцида

Практически полное истребление коренных индейских народов, населявших территорию нынешних США - факт общеизвестный. Не подлежит сомнению также и тот факт, что подавляющее большинство тех, кто занимался индейским геноцидом в Америке, были выходцами из Британии, либо ближайшими потомками таковых. Кстати, колонизация Америки Южной, которую осуществляли испанцы и португальцы, была крайне жестокой, однако характера тотального истребления индейцев, их геноцида, не носила.

Впрочем, наиболее ярко сущность британских "джентльменов" проявилась при колонизации Австралии. К 1788 году (началу колонизации) коренное население Австралии составляло по разным оценкам от 300 тысяч до 1 миллиона человек, объединённых в более чем 500 племён. В 1921 году австралийских аборигенов насчитывалось менее 60 тысяч... Британцы уничтожили в Австралии по разным оценкам до 90-95% всех аборигенов. На острове Тасмания коренное население было уничтожено полностью - до последнего человека.

«Европейцы могут надеяться на процветание, поскольку… черные скоро исчезнут… Если отстреливать туземцев так же, как в некоторых странах отстреливают ворон, то их численность населения со временем должна сильно сократиться», — это не ссыльный каторжник по пьяни заявил, это писал некий аристократ Роберт Нокс в своем «философском исследовании о влиянии расы».«Чёрных можно только стрелять – по-другому с ними общаться нельзя!», «Они не хотят работать и потому не годятся ни на что, кроме как получить пулю» - типичные высказывания английских поселенцев тех лет.

Австралийских аборигенов изводили сознательно завозимыми болезнями - прежде только оспой. Впрочем, от пневмонии, туберкулеза и венерических болезней у местных аборигенов иммунитета тоже не было и британские "цивилизаторы" пользовались этим вовсю. На австралийских и тасманийских аборигенов устраивали облавы, травили ядами, загоняли в пустыни, где они умирали от голода и жажды. Белые поселенцы давали аборигенам отравленную пищу. Белые поселенцы охотились на аборигенов, как на диких животных, не считая их людьми. Нормальным развлечением "просвещенные мореплаватели" считали загнать целую семью аборигенов (лучше только - с маленькими детишками!) в реку с крокодилами и наслаждаться зрелищем.

Подобные вещи вовсе не были достоянием исключительно "мрачного прошлого" Вплоть до 30-х годов ХХ века в Австралии происходили массовые расправы над аборигенами. В 70-е годы из семей аборигенов изымали детей, которым впоследствии запрещалось знать родной язык и как-либо контактировать со своими родителями.

"Англосаксы – единственная истребляющая нация на земле. Никогда еще – вплоть до начала ставшего теперь уже неизбежным уничтожения индейцев, маори (коренные новозеландцы) и австралийцев – ни одна столь многочисленная раса не была стерта с лица земли завоевателями" - это слова британского радикального политика-либерала сэра Чарльза Дилка.

4. Британцы - вешатели детей

Ни в коем случае не стоит думать, что нечеловеческую, запредельную жестокость британцы проявляли исключительно к представителям других национальностей и расс. Их они просто не считали за людей. Однако - и с собственными соотечественниками творили такое, что кровь в жилах стынет. Лондон в XVI веке недаром называли "городом виселиц" - к примеру, во время царствования Генриха VIII (1509-1547 годы) там было казнено только за бродяжничество 72 тысячи человек.

Со временем британские законы не то, что не смягчались - а ужесточались до самой невероятной степени! В 1688 году в Англии насчитывалось менее 50 преступлений, за совершение которых наказывали смертной казнью, а к 1776 году их количество выросло уже почти до 200[1]. «Кровавый кодекс», как называют уголовное законодательство Великобритании начала XIX века, был очень жестоким и предусматривал смертную казнь за примерно 220—230 различных преступлений, между которых, например, были кража репы, нанесение вреда рыбе в прудах, бытие в лесу переодетым или с оружием.

Особо рьяно в те времена вешали джентльмены бродяг и попрошаек. В стране происходил процесс, известный историкам под названием "огораживание" - благородные сэры решили, что гораздо выгоднее содержать овец, из шерсти которых впоследствии ткать знаменитые английские ткани, чем позволять арендаторам сеять хлеб. Под пастбища нужна была земля, фабрикам необходимы были рабочие руки. Простолюдинам Британии, согнанным с их наделов был предоставлен выбор - рабский труд у станка, либо - петля палача.

За бродяжничество массово вешали детей! Именно Великобритании принадлежит один из самых отвратительных "мировых рекордов" - в 1708 году в Англии повесили семилетнего Майкла Хэммонда и его сестру одиннадцати лет. Они совершили страшное преступление - украли буханку хлеба. Заявленный в судебных документах, как «ребенок 8-9 лет», Джон Дин был казнен в Британии в 1629 году за поджог. Джона обвинили в поджоге двух амбаров в городе Уиндзор, за один день его судили, приговорили и привели приговор в исполнение, несмотря на то, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

Публичные казни были отменены в Британии только в 1868 году, а минимальный возраст в 16 лет, с которого человек может быть казнен - лишь в 1908 году.... И не надо. пожалуйста, делать скидки на "суровые времена", "мрачное средневековье" и всеобщую жестокость нравов! Не проходит. В 1749-1772 годах только на территории Лондона были приговорены к повешению 1 121 человек, из них реально повешены 678. За все 34-летнее время царствования (1762 — 1796 годы) российской императрицы Екатерины II известно 3 случая приведения в исполнение казни. Один из казненных - Емельян Пугачев. В период 1810-1826 годов на территории Лондона и относящегося к нему графства Мидлсекс были приговорены к казни 2 755 человек. За 25 лет правления императора Александра I (1801 - 1835 годы), во всей огромной Российской Империи было казнено 24 человека...

Джентльмены! Заткнуться - и уйти...

5. Первую в мире наркомафию создали британцы

Ну, и напоследок - вспомним еще одну позорную страницу британской истории. Специалисты называют ее "опиумными войнами". Однако, правильнее было бы именовать все произошедшее созданием первой в мире мафиозной системы, основным источником прибыли которой была торговля наркотиками. Более того - это. не только первый, но и, пожалуй, единственный случай когда "торговцы смертью" ради собственных грязных денег, действительно. превратили в наркоманов целый народ.

В первой половине XIX века крупнейшим на планете 300-миллионным народом был китайский. Схема британского транснационального наркотранзита, работавшая на протяжении почти двухсот лет, была очень простой и эффективной. Британская Ост-Индская компания монополизировала промышленное производство опия в Бенгалии, бывшей частью британской колонии Индии. Именно там производился самый высококачественный опиум. Членами и акционерами компании стали первые лица Британской империи — лорды-пэры. Именно они и начали формировать в Китае наркоцивилизацию.

Первоначально компания учредила «Китайскую внутреннюю миссию», задачей которой было пристрастить к опиуму китайских крестьян с помощью пропаганды опиокурения. Это создало рынок сбыта для опиума, который и был заполнен Британской Ост-индской компанией. Пропорционально ввозу опия потребление наркотиков возрастало в Китае до огромных размеров.«Китайская внутренняя миссия» выполнила гигантскую работу по «промывке мозгов» в деле распространения опиума между китайцев. В Китае рынок опиума был сначала создан, а потом заполнен бенгальским опиумом. Это создавало замкнутый круг, в результате чего богатейшие Индия и Китай быстро нищали, впадая во все большую зависимость от Англии.

Почти 13 процентов доходов Индии при британском господстве давала продажа Бенгальского опиума его распространителям в Китае, действовавшим под британским контролем. Британия обладала полной монополией на поставки опиума в Китай. Это была официальная монополия британского правительства и королевских особ. Опиумные курильни расплодились в Китае как саранча, медленно убивая его население. Так только в одном Шанхае, за период с 1791 по 1794 год число лицензированных опиумных курилен возросло с 87 до 663. Торговля опиумом выкачивала из Китая огромные деньги. Каждый британской правитель с 1729 года получал огромные выгоды от наркоторговли, и это также справедливо в отношении правящей ныне коронованной особы.

Что это - если не классическая наркомафия, с той только разницей, что ее пахан был коронованным в самом прямом смысле этого слова?! Сделать распространение наркотиков государственной политикой и статьей госбюджета - до такого могли дойти только англосаксы. В дальнейшем эта ситуация вылилась для Китая в две разрушительные войны, получивших название "опиумных" и полноценную британскую оккупацию. Опиум вверг Китай в растянувшийся на десятилетия кризис, который казался необратимым. К середине XX века плантации опиумного мака, который стали возделывать в самом Китае, занимали до миллиона гектаров, а количество потребителей зелья измерялось десятками миллионов. Положить конец господству наркомафии в стране смогли только коммунисты, которые придя к власти, просто перестреляли наркоторговцев и спалили дотла плантации дурного зелья...

Ну, вот, собственно, и почти все, что я сегодня хотел рассказать вам о Британии. Ах, да - совсем забыл. Там же еще и великая культура! Ну, да... Ну да... Как же без нее! Не угодно ли пару цитат, господа? "Единственным разумным и логичным решением в отношении низшей расы является ее уничтожение!" - это любимый нами всеми в юности Герберт Дж. Уэллс. И вот еще: "Англия смогла захватить власть над заморскими территориями благодаря «особому благоволению Господа», а платой за его милость стала пролитая английская кровь." Это - уже Рэдъярд Киплинг. Ага - "Маугли", "мы одной крови". А еще - "Бремя белого человека". Только читать его надо в настоящем переводе, а не по Маршаку...

Какая страна - такая и культура. Из всех, пожалуй, современных государств Великобритания имеет самое меньшее право кого-либо в чем-либо упрекать и что-то кому-то указывать. Вам свои бы грехи замолить, джентльмены!

Александр Неукропный умышленно для Planet Today

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