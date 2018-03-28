Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) избран Александр Мангул, который до этого занимал должность члена НАПК.
Такое решение НАПК приняла на заседании в среду. За его кандидатуру было отдано 4 голоса.
|Новым главой НАПК избран Александр Мангул
|28.03.2018 13:52
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Новым главой НАПК избран Александр Мангул
Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) избран Александр Мангул, который до этого занимал должность члена НАПК.
Такое решение НАПК приняла на заседании в среду. За его кандидатуру было отдано 4 голоса.