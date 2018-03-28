В результате инцидента в Тернопольской области никто из пассажиров
и работников железной дороги не пострадал. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке По факту вмешательства посторонних
лиц в работу железной дороги возбуждено уголовное производство
Фото: ЕРА Отмечается, что в результате инцидента никто не
пострадал. Пассажиры были доставлены к месту назначения.О факте
незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили в
прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту
возбуждено уголовное производство. В "Укрзалізниці" добавили,
что с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконных
вмешательств в работу железных дорог. Задержаны 286 человек.
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