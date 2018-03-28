В результате инцидента в Тернопольской области никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По факту вмешательства посторонних лиц в работу железной дороги возбуждено уголовное производство Фото: ЕРА Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры были доставлены к месту назначения.О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги сообщили в прокуратуру и Службу безопасности Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство. В "Укрзалізниці" добавили, что с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железных дорог. Задержаны 286 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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