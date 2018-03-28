В период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 состоятельных россиян

Член парламента Иветт Купер призвал в рамках проверки уделить особое внимание именно российским инвесторам, - заявила премьер-Министерка Британии Тереза Мэй, сообщает Times.

В рамках этой программы в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 состоятельных россиян. Приезжая в Великобританию в рамках программы, инвестор должен быть готов вложить в экономику страны определенную сумму: в 2014 году это был миллион фунтов, затем сумму увеличили до двух миллионов.

"По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были льготы, предоставляемые в рамках программы использованы по назначению", - пишет газета.

Напомним, 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.