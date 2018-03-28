|Великобритания пересмотрит визы, выданные состоятельным россиянам
|28.03.2018 13:53
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В период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 состоятельных россиянВ Британии объявили о пересмотре государственной программы, по которой инвесторам, в частности россиянам, выделяли британские визы.
Фото:ivtour.com.ua
Член парламента Иветт Купер призвал в рамках проверки уделить особое внимание именно российским инвесторам, - заявила премьер-Министерка Британии Тереза Мэй, сообщает Times.
В рамках этой программы в период между 2008 и 2015 годами в Британию приехали более 700 состоятельных россиян. Приезжая в Великобританию в рамках программы, инвестор должен быть готов вложить в экономику страны определенную сумму: в 2014 году это был миллион фунтов, затем сумму увеличили до двух миллионов.
"По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были льготы, предоставляемые в рамках программы использованы по назначению", - пишет газета.
Напомним, 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки , которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
Также отмечается, что НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Список стран, которые выдворяют российских дипломатов Албания, Австралия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Венгрия Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.