На территории охотничьих угодий ЧП ТРМГ "Дашевское" Винницкой области обнаружено дикого кабана, зараженного вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает

"В Винницкой области на территории охотничьих угодий ЧП ТРМГ "Дашевское" (Ильинецкий район) был проведен отстрел дикого кабана. При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы было выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

При Илльницкой РГА уже состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которая определила план мероприятий по локализации и ликвидации вспышки АЧС в лесничестве.

Напомним, из-за угрозы АЧС крестьянам могут запретить продавать домашнее мясо. Такую инициативу зарегистрировали в парламенте народные депутаты.

Эксперты видят в указанном законопроекте парламентариев угрозу для крестьян, которые, начиная с 2020 года, (в случае принятия документа) могут лишится "чуть ли не единственного вида дохода".

"Среди мотивов инициативы (№ 7489 - ред.) - вирус АЧС, с которым ответственные ведомства не могут ничего поделать уже третий год подряд ... То есть логика такая: "действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных нет" (госорганы не справляются с прямыми функциями и обязанностями), а потому давайте введем запрет на продажу домашнего мяса (чем лишим крестьян одного из основных видов их заработка, благодаря которому большинство их семей сегодня выживают), - отметил по этому поводу политик С.Тригубенко на личной странице в Facebook.

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