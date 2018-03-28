В Соединенных Штатах Америки женщина заключила брак с гигантским фикусом, сообщает Час Пик .

По данным издания, куръезный случай произошел в городе Форт-Майерс, штат Флорида. Таким образом женщина решила помешать властях срубить растение. Он него хотели избавиться, поскольку его крона покрывала площадь в 740 кв. м, а корни распространились за пределы парка и достигли земельного участка, который выставлен на продажу. Однако местные жители выступили против такой инициативы.

В это же время Кэрен Купер услышала о мексиканских женщинах, которые вышли замуж за деревья в знак протеста против вырубки лесов. Она рассказала об этом другим защитникам фикуса и пошутила, что им следует поступить так же, и все поддержали эту идею.

Стоит отметить, что свадебную церемонию провели за три дня до заседания комиссии по благоустройству, которая должна была решить судьбу дерева. В парке собрались около 50 человек с цветами и свадебным тортом. Купер и еще несколько женщин в белых платьях поклялись почитать и защищать дерево.

После этого городские власти пообещали подумать о сохранении дерева, однако окончательного решения пока еще не приняли.

​Как сообщал svodka.net ранее, в Индии, в штате Одиша, молодые супруги подорвались на бомбе, которую неизвестные заложили в один из свадебных подарков .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира