BASF создал "Клуб новаторов агробизнеса"

Концерн BASF, ведущий мировой производитель средств защиты растений, предоставил 26 аграриям из 20 областей Украины уникальные продукты и технологические решения для своих хозяйств в рамках новосозданного проекта "Клуб новаторов агробизнеса".

Как сообщается в пресс-релизе концерна, это позволит аграриям тестировать препараты BASF на своих полях, планировать эксперименты и вместе анализировать результаты в клубе новаторов.

"BASF делает все, чтобы обеспечивать украинских аграриев новейшими технологиями и инновационными продуктами. В 2017 году мы инвестировали в исследования и разработки для сельского хозяйства EUR510 млн", - отметил руководитель агробизнеса BASF в Украине, Молдове и странах Кавказа Тибериу Дима.

По словам президента "Клуба новаторов агробизнеса" Вадима Потемкина, новая платформа поможет создать более качественную и эффективную технологию и продемонстрировать ее в своем регионе, с учетом конкретных почвенно-климатических условий.

Согласно сообщению, помимо первоочередного доступа участников Клуба к инновационным продуктам на этот и последующие сезоны, предусмотрен безлимитный доступ к агроцентрам компании, консультации с ведущими техническими специалистами BASF, возможность технической онлайн-поддержки и обсуждения в мессенджер WhatsApp.

BASF - ведущий мировой производитель средств защиты растений. Продуктовый портфель состоит из пяти сегментов: химикаты, специальные продукты, функциональные материалы и решения, решения для сельского хозяйства, а также нефть и газ. В 2017 году объем продаж концерна составил EUR64,5 млрд. Акции BASF торгуются на фондовых биржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) и Цюриха (BAS).

BASF работает в Украине с 1992 года. Контролирует четыре агроцентра, имеет один склад.