Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 28 марта сменился руководитель. Вместо Натальи Корчак должность председателя занял Александр Мангул, информирует svodka.net.

«Сегодня мои полномочия истекают. Должность, которую я занимала, предусматривает двухлетний срок. Я надеюсь, что при новом главе НАПК будет сохранена на институциональная составляющая, которая была заложена за эти годы», — заявила Корчак в начале заседания НАПК.

После этого она поставила на голосование кандидатуру Мангула на пост руководителя НАПК. Ее поддержали 4 из 5 членов агентства.

«За два года мы заявили о себе, и сейчас большие надежды будут возложены на нового главу», — заявила Корчак.

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В частности, с ее слов, речь идет о создании автоматизированной системы проверки деклараций.

Мангул с 2015 года до начала 2018 года возглавлял Мелитопольскую районную государственную администрацию Запорожской области. До этого работал заместителем директора Лисичанского стеклозавода «Пролетарий», в Министерстве экономики и Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

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