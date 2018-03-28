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Слава Рабинович: Замгубернатора Кемеровской области Цивилев – очень богатый человек, из рядов путинской ОПГ
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28.03.2018 14:01
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Замгубернатора Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил жителя
Кемерово Игоря Вострикова, потерявшего в результате пожара в ТЦ
"Зимняя вишня" пятерых родственников, в желании "пиариться на
горе", напомнил российский финансист и блогер Слава Рабинович. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке
Рабинович: Цивилев – очень богатый человек, из рядов путинской
ОПГ Фото: Slava Rabinovich / Facebook “Вице-губернатор Кемеровской
области Сергей Цивилев обвинил местного жителя Игоря Вострикова,
который потерял семью в пожаре в ТЦ, что тот “пиарится на горе“.
Востриков на митинге сказал, что чиновники относятся к народу, “как
к скоту“. В ответ Цивилев сказал: “Молодой человек, вы что,
попиариться на горе хотите?“ Востриков потерял в пожаре в ТЦ жену,
сестру и троих детей двух, пяти и семи лет“, – отметил
Рабинович.По его информации, Цивилев связан с “путинской
ОПГ“.“Цивилеву принадлежит 70% компании “Колмар“, добывающей
коксующийся уголь в Якутии. Недавно он выкупил 30-процентную долю
Андрея Бокарева в компании. Оставшиеся 30% “Колмара” принадлежат
“Волга Груп” Геннадия Тимченко. До назначения на пост
вице-губернатора Кемеровской области Цивилев был гендиректором и
председателем правления “Колмара“. Пожелаем Сергею Цивилеву,
владельцу 70% компании “Колмар“, всяческих успехов в дальнейшем
хамстве подведомственным ему рабам в любых обстоятельствах. Гори в
аду, Путлер, и вся твоя ОПГ!!!” – заключил он.Рабинович также
высказал предположение, что Цивилева “готовят на замену старому и
больному Тулееву” (губернатору Кемеровской области Алману
Тулееву. – ).
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1722100534517920
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в
результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие
без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами
трагедии преступную халатность и разгильдяйство.27 марта
Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым
задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней"
Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию,
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.В МЧС РФ заявили о завершении
обследования сгоревшего торгового центра 27 марта.
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