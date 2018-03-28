Замгубернатора Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил жителя Кемерово Игоря Вострикова, потерявшего в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" пятерых родственников, в желании "пиариться на горе", напомнил российский финансист и блогер Слава Рабинович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рабинович: Цивилев – очень богатый человек, из рядов путинской ОПГ Фото: Slava Rabinovich / Facebook “Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил местного жителя Игоря Вострикова, который потерял семью в пожаре в ТЦ, что тот “пиарится на горе“. Востриков на митинге сказал, что чиновники относятся к народу, “как к скоту“. В ответ Цивилев сказал: “Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?“ Востриков потерял в пожаре в ТЦ жену, сестру и троих детей двух, пяти и семи лет“, – отметил Рабинович.По его информации, Цивилев связан с “путинской ОПГ“.“Цивилеву принадлежит 70% компании “Колмар“, добывающей коксующийся уголь в Якутии. Недавно он выкупил 30-процентную долю Андрея Бокарева в компании. Оставшиеся 30% “Колмара” принадлежат “Волга Груп” Геннадия Тимченко. До назначения на пост вице-губернатора Кемеровской области Цивилев был гендиректором и председателем правления “Колмара“. Пожелаем Сергею Цивилеву, владельцу 70% компании “Колмар“, всяческих успехов в дальнейшем хамстве подведомственным ему рабам в любых обстоятельствах. Гори в аду, Путлер, и вся твоя ОПГ!!!” – заключил он.Рабинович также высказал предположение, что Цивилева “готовят на замену старому и больному Тулееву” (губернатору Кемеровской области Алману Тулееву. – ). https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1722100534517920 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.27 марта Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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