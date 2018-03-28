Адвокаты Ахметова попытаются убедить суд в том, что на самом деле за приватизацией "Укртелекома" стоял именно Фирташ

Компания Ахметова подала в кипрский суд апелляцию на решение о всемирном замораживание активов олигарха, связано с неполной оплатой покупки компании "Укртелеком", - говорится в расследовании Deutsche Welle.

По информации издания, адвокаты Ахметова попытаются убедить суд в том, что на самом деле за приватизацией "Укртелекома" стоял именно Фирташ.

" Если адвокатам Ахметова удастся доказать, что при перепродаже" Укртелекома "за подставными лицами и фирмами был именно Фирташ, то суд может признать продажу 2013 недействительным и владельцем" Укртелеком "вдруг станет газовый олигарх или его партнеры", - говорится в расследовании.

По информации издания, адвокаты СКМ пытаются доказать, что при перепродаже "Укртелекома" олигарха обманули, скрыв настоящих выгодоприобретателей соглашения. Более того, СКМ пытается вернуть "Укртелеком" экс-руководителю "Родовид Банка" Денису Горбуненко, который стал номинальным владельцем компании за считанные недели до ее продажи.

Главным аргументом станет то, что Горбуненко нарушил обязательства перед государством инвестировать в компанию 450 000 000 долларов в течение 5 лет.

"Интересно, что в суде первой инстанции эти доводы не имели успеха: адвокатам Горбуненко удалось убедить судей в Лондоне в том, что обязательства перед государством были декларативными заявлениями о намерениях и не имели юридической силы ", - отмечает издание.

Сложности делу придает то, что соглашения о приватизации и последующая перепродажа "Укртелекома" происходили при посредничестве многочисленных оффшорных компаний, которые часто сами меняли своих владельцев и названия.