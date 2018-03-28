В среду, 28 марта, в израильском международном аэропорту имени Бен-Гуриона возле терминала столкнулись два самолета - Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al, сообщает Корреспондент .

"В израильском Международном аэропорту возле терминала столкнулись Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и Boeing 767 израильской авиакомпании El Al", - говорится в сообщении.

По данным источника, самолет Boeing 737 двигался назад, чтобы отъехать от терминала и начать рейс в Берлин, но ему помешало столкновение с другим самолетом. Воздушное судно немецкого автоперевозчика столкнулся с хвостом Boeing 767 израильской авиакомпании El Al, который должен был вылететь в Рим.

Как сообщал svodka.net, 14 февраля, в аэропорту Хитроу в Лондоне на земле столкнулись два самолета . В результате столкновения пострадал мужчина в возрасте 40 лет, его госпитализировали, но позже он скончался. Еще двое членов экипажа самолетов пострадали, их доставили в медицинское учреждение.

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