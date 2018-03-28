Министерство социальной политики рассматривает два возможных сценария повышения пенсий украинцам, имеющим значительный трудовой стаж.

Об этом сообщает со ссылкой на главу министерства Андрея Реву, передает .

Первый вариант, по словам министра, – это увеличение минимальной зарплаты.

"Повышаем минимальную зарплату – увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет", – сказал глава Минсоцполитики.

Второй вариант предполагает сохранение нынешней формулы расчета пенсий. Для определения размера выплат лицам, вышедшим на пенсию до 2000 года, предлагается учитывать любые 5 лет крупнейшего заработка с последующим суммированием коэффициентов.

"Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем у человека, который вышел на пенсию после 2000 года", – пояснил Рева.

Напомним, что Министерство социальной политики в настоящее время разрабатывает поправки к системе начисления пенсий, которые позволят увеличить роль стажа при установлении размера выплат.

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