Специалисты Центра "Антистихия" предупредили об опасных погодных условиях, которые в 2018 году могут наблюдаться в 30 регионах России и привести к такого рода последствиям, как повреждение зданий, обрыв линий электропередач, а также повлиять на работу транспорта и рост сельскохозяйственных культур.

Наибольшая вероятность ЧС, вызванных ураганным ветром и градом, в том числе прогнозируется в Москве, Подмосковье, Крыму. Также в список регионов, где ожидается напряженная обстановка в связи с метеорологическими явлениями, попали Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская области. Помимо Дальневосточного федерального округа стихия может накрыть Сибирский (Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Приволжский (Башкирия, Пермский край, Оренбургская и Нижегородская области) и Южный (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область) ФО.

Также ухудшение погоды прогнозируется в Северо-Кавказском федеральном округе, Владимирской, Тверской и Челябинской областях, передает РИА Новости.

Отмечается, что в зонах возможного воздействия поражающих факторов из-за ЧП на потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян (почти 60% населения страны).

Текст: Оксана Грибанова

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