Первая партия Ми-24 прошедших весь цикл восстановительных работ и модернизации будет передана ВВС Венгрии уже в следующем месяце.

Как известно, страна-член Европейского Союза и НАТО, Болгария, намерена провести ремонт и модернизацию своих МиГ-29 в России. Этой скандальной ситуации было посвящено много статей и в СМИ она наделала довольно много шума. Каков будет её итог, покажет время, но меня волнует другой вопрос – почему пресса полностью обходит стороной отправку в РФ на ремонт и модернизацию венгерских Ми-24?

Так, первые сообщения о намерении Будапешта отправить на ремонт и модернизацию в РФ 12 вертолетов Ми-24 появились ещё вначале 2017 года. Однако, эта тема не получила широкой огласки, а между тем, 8 вертолетов Ми-24В уже находятся в работе 419-го авиаремонтного завода, входящего в состав корпорации “Вертолеты России”, находящейся в свою очередь под санкциями с сентября 2015 года!

Диссонанс? Ещё бы!

Известно, что на сегодняшний день вертолеты разобраны, а их двигатели проходят ремонт на АО “ОДК-Климов”. Кроме того, к работам будут привлечены ОАО “Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля” и ОАО “НПО «Геофизика-НВ”, для проведения модернизации авионики.

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Первая партия Ми-24 прошедших весь цикл восстановительных работ и модернизации будет передана ВВС Венгрии уже в следующем месяце.

Вот и возникает у меня вопрос, где возмущения нашего МИД? Где реакция НАТО и ЕС? Ну и от Минфина США тоже хотелось бы реакции. А то Венгрия в последнее время путает берега так, словно Москва для неё сестрица родная, без каких либо отсылок к генетической памяти нации.

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