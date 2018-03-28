Американский президент подписал бюджет на 2018 год. Нас в этом масштабном документе, который насчитывает более двух тысяч страниц и распределяет 1,3 триллиона долларов(!), прежде только, интересует «украинский кошторис».

Помощь, которую США окажут Украине, составляет 620,7 млн. долларов или примерно 17 млрд. грн. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Например, бюджет нашего Министерства обороны в нынешнем году составляет 86 млрд. грн.

Впрочем, в большей степени тут важны не голые цифры, а эффективность использования предоставляемой помощи. Из названной общей суммы, 200 млн. долларов приходится на военное ведомство США. Но не надо сразу представлять некие транши или чемоданы, набитые долларами. Эти миллионы — не «живые» деньги, которые вполне способны «растворится» в руках украинских чиновников. Пентагон профинансирует совместные проекты по поддержке наших вооруженных сил. Это передача техники, снаряжения, «летальное оружие оборонительного характера», обучение и подготовка военных, логистика и т.д.

Чаще только (в течении нескольких лет) у нас говорили о поставках противоракетных комплексов Javelin. Наконец, в начале марта Госдеп сообщил о том, что решение принято — 37 комплексов и 210 ракет к ним усилят украинские вооруженные силы. «Цена вопроса» — 47 миллионов долларов. Если исходить из январских выступлений президента Порошенко и американского посла Мари Йованович Javelin будут поставлены нам бесплатно, по-видимому, в рамках оказания как раз этой помощи. То есть часть денег США из страны не уйдет, а будет потрачена на их военную продукцию.

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Что касается остальных денег (а это более 420 млн. долларов), которые будут распределяются по линии Госдепартамента и других госструктур, то на что именно будут направлены эти средства, пока не сообщается.

Надо признать, что сам факт выделения помощи при американском президенте, который обещал в первую очередь решать сугубо внутренние проблемы, уже большая удача. Но при всей эйфории надо осознать очевидные вещи: помощь не будет бесконечной. Условно говоря, год-два-три наш «автомобиль» могут заправлять и подталкивать, но потом мы должны ехать самостоятельно. Оказывая помощь, западные партнеры ожидают увидеть структурные изменения в сфере обороны. Например, когда осенью прошлого года Комитеты по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США и Сената утверждали проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривал выделение помощи для Украины (тогда фигурировала граничная сумма в 350 млн. долларов), то заранее предусмотрели юридические «предохранители». Например, половина суммы становится доступной только после того, как Конгресс получит доказательства проведения украинскими властями «институциональных реформ» в сфере обороны. По-моему, вполне логично…

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