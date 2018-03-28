Избранный председателем Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Алексндр Мангул заявил, что не знаком лично с президентом Украины Петром Порошенко, хотя и присутствовал на ряде совещаний с главой государства. НАПК избрало Мангула председателем на два года вместо сложившей полномочия Натальи Корчак 28 марта Скриншот: 112 Украина Online / YouTube "То, что в течение последних нескольких месяцев мы работаем почти единогласно, не означает, что у нас изнутри нет дискуссий, на самом деле. Они есть, но они рабочие и совсем не межличностные… У нас общие цели", – заявил Мангул.На вопрос, действительно ли он является приближенным к администрации президента Украины Петра Порошенко, и будет "одних очернять, других обелять", Мангул ответил: "Что такое человек, близкий к администрации президента?""Скажу так, с Петром Порошенко я не знаком и не общался, единственные встречи были, когда я работал в министерстве экономики, господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия. А потом было несколько совместных совещаний, которые он уже проводил как президент, а я был как глава райгосадминистрации. Поэтому, может, я вас разочарую – не знаком лично с президентом Украины", – заявил Мангул.Он подчеркнул, что присутствовал на различных встречах в администрации президента, но больше контактов с АП у него нет.НАПК избрало Мангула председателем на два года вместо сложившей полномочия Натальи Корчак 28 марта.Он родился в Запорожье, с 2000-го по 2013 год работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины, также был главой Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области с 2015 года. Конкурсная комиссия избрала его членом НАПК в декабре 2017-го. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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