|
Новый глава НАПК Мангул: С Петром Порошенко я не знаком и не общался
|
28.03.2018 14:09
|
Избранный председателем Национального агентства Украины по вопросам
предотвращения коррупции Алексндр Мангул заявил, что не знаком
лично с президентом Украины Петром Порошенко, хотя и присутствовал
на ряде совещаний с главой государства. НАПК избрало Мангула
председателем на два года вместо сложившей полномочия Натальи
Корчак 28 марта Скриншот: 112 Украина Online / YouTube "То, что в
течение последних нескольких месяцев мы работаем почти единогласно,
не означает, что у нас изнутри нет дискуссий, на самом деле. Они
есть, но они рабочие и совсем не межличностные… У нас общие
цели", – заявил Мангул.На вопрос, действительно ли он является
приближенным к администрации президента Украины Петра Порошенко, и
будет "одних очернять, других обелять", Мангул ответил: "Что такое
человек, близкий к администрации президента?""Скажу так, с Петром
Порошенко я не знаком и не общался, единственные встречи были,
когда я работал в министерстве экономики, господин Порошенко был
министром и были совместные мероприятия. А потом было несколько
совместных совещаний, которые он уже проводил как президент, а я
был как глава райгосадминистрации. Поэтому, может, я вас
разочарую – не знаком лично с президентом Украины", –
заявил Мангул.Он подчеркнул, что присутствовал на различных
встречах в администрации президента, но больше контактов с АП у
него нет.НАПК избрало Мангула председателем на два года вместо
сложившей полномочия Натальи Корчак 28 марта.Он родился в
Запорожье, с 2000-го по 2013 год работал в Министерстве
экономического развития и торговли Украины, также был главой
Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской
области с 2015 года. Конкурсная комиссия избрала его членом
НАПК в декабре 2017-го.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира