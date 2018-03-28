При таких условиях Северная Корея готова отказаться от ядерного оружия

Китайское информагентство "Синьхуа" сообщило , что переговоры состоялись несколько дней назад и были "успешными".

Ким Чен Ин отметил на переговорах КНДР готова отказаться от ядерного оружия, но при некоторых условиях.

"Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова может быть решен, если Южная Корея и США отреагируют на наши усилия по доброй воле, создадут атмосферу мира и стабильности, осуществив прогрессивные и одновременно меры для развития мира", - подчеркнул руководитель Северной Кореи.

Слухи о встрече Ким Чен Ина и Си Цзиньпина ходили уже несколько дней, поскольку местные жители заметили в Пекине поезд, на котором передвигался отец Ким Чен Ина - Ким Чен Ир.

Но только в среду Китай и КНДР официально подтвердили информацию о встрече двух лидеров.

Это был первый зарубежный визит лидера Северной Кореи после его прихода к власти 2011 года.

Встреча в Пекине считается значительным шагом в подготовке КНДР к переговорам Ким Чен Ина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в апреле и возможных переговоров с Дональдом Трампом в мае.

Северокорейское информагентство KCNA назвало визит Ким Чен Ина "важной вехой" в отношениях между КНДР и Китаем, которые официально являются союзниками. "Отношения (Китая и КНДР. - Ред.) Были очень напряженные последние пять лет. С точки зрения Пекина, это - визит, который должен был состояться некоторое время назад" , - отметил в комментарии BBC научный сотрудник Pacific Forum CSIS Андрей Абрагамян.