Начиная с 2014 года в результате российской агрессии на Донбассе были убиты 242 ребенка. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.

"Мир проходит сейчас очень непростые времена, так же, как и Украина проходит сейчас очень непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым к проблемам, к боли простых людей и в первую очередь детей", - подчеркнул украинский президент.

Он также добавил: "242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года".

Кроме того глава украинского государства напомнил, что большое количество детей были убиты во время российской военной кампании в Сирии.

Как сообщал svodka.net ранее, в Кемерове спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня". среди которых 41 ребенок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира