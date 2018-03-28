Лилия БЕЛЯЕВА

А она вдруг нашлась! И без спроса влезла в жилища россиянцев. Через окошко ТВ! И заставила даже нас, много чего повидавших, ахнуть-охнуть. Надо же, какие великие, искрометные дела способны, однако, творить эксклюзивные бабульки! Нет, чтобы внучком, к примеру, заниматься в свои не шибко весенние 66 лет, она уже взяла и назначила себя в Генеральные прокуроры священный Либеральной инквизиции. О ком речь? Да о вдовице Анатолия Собчака – Нарусовой, в девичестве – провинциальной папиной дочки Нарусевич.

Вдруг с вечера 20 марта по всем улицам Москвы стали носиться туда-сюда машины «Скорой помощи». А в магазинах народ выстраивался в длинные очереди за веревками и мылом. И со всех сторон пугающие мрак крики: «Ой-ой, не хватит еще!». «В чем дело?». А в том, что Л. Нарусова, как заслуженная заботчица об народе, гламурная миллионерша, элегантная тувинка, объявила поход против коммунизма, а значит и против отдельно взятых коммунистов. Ее, судя по всему, в связи с весенним обострением элитаризма, перестали устраивать собственные недавние самобытные оценки русского народа. Ну, подумаешь, сказанула, что очень любит евреев, ибо «они на месте пустыни могут создать страну, а русские изо только сделают пустыню». Ну, подумаешь, запустила в массы предложение как-то же освободиться от русских. А нынче размахнулась, решивши, должно быть, что правительство Путина-Медведева блуждает в исторической мгле и невежестве, выступила с конструктивным планом окончательной расправы с нелиберальным «быдлом». И с теми, кто до сих пор не верят, будто Сталин и Гитлер, однояйцовые братья. Ее мечта – устроить Нюрнбергский процесс над теми, кого «рыцари перестройки» местечкового разлива называли в эпоху алкоголика Ельцина "красно-коричневыми" фашистами-коммунистами. Говорят, она уже и лозунги приготовила соответствующие: «Сталин – это Гитлер сегодня!». «Всех коммунистов, не съевших партбилет, как мой муж А. Собчак, к повешению!»

Вот тут-то и поднялся в народе переполох. И без того умученный «новым мышлением» Б. Ельцина и амбициозными планами В. Путина, народ сообразил, что ежели будут вешать всех коммунистов, и тех, кто шел в бой «за Родину, за Сталина!», то ведь и действительно возникнет недостаток мыла и веревок. Стало быть, надо спешить отовариться!

И вроде бы, все ясно с Генеральной линией бабульки, отмеченной пламенными изуверскими наклонностями. Однако, есть недоумевающие. Вот, к примеру, надо ли извлекать из могилы М. Шолохова и показательно вешать за его твердые коммунистические убеждения? И надо ли терпеть памятник молодогвардейцам за их не толерантное отношение к фашистским захватчикам? Или – надо ли, хотя визуально, но чтоб на душе у вдовицы Собчака стало отрадно, повесить останки лорда Черчилля? Он же, неспособный провидеть будущее своих оплошек в глазах раздухарившихся либерал-вдовиц, вон, сколько посланий отправил «фашисту» И. В. Сталину в годы Великой Отечественной войны! «Переписка Председателя Совета министров СССР с Премьер - министром Великобритании» - документ, изданный в 1957 году. Из послания Черчилля Сталину (№17 от 12 октября 1941 г.): «Словами не выразить наших чувств по поводу Вашей колоссальной героической борьбы…».

Послание №113 (от 14 февраля 1943 г.): «Цепь необыкновенных побед, звеном в которой является освобождение Ростова-на-Дону, известие о чем было получено сегодня ночью, лишает меня возможности найти слова, чтобы выразить Вам восхищение и благодарность,, которые мы чувствуем по отношению к русскому оружию».

Отметим: И.В. Сталин не говорил столь красиво. Он гнул свою линию, мол, когда же, наконец, будет открыт второй фронт. Он бросал в обмен довольно жесткие слова: «Нельзя забывать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв Советских Армий, в сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют небольшую величину».

Ну и еще такое письмо Сталину от Черчилля (от 23 февраля 1943 г.): « Красная Армия празднует свою 27-ю годовщину с триумфом, который вызвал безграничное восхищение ее союзников и который решил судьба германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед. Я прошу Вас, великого руководителя великой армии, приветствовать ее от моего имени сегодня, на пороге окончательной Победы».

Вот ведь, какая нечаянная восторг для нас «детей войны»: нам послабление вышло - хотя мы и не съели свои партбилеты и не вписались в либерал-рынок, – мыло и веревку нам выдадут совершенно бесплатно по талонам «Ветерану труда» и «Ветерану войны».

P.S. Чем по сути занимаются «собчачки»-швондеры? Предательством интересов страны, где им довелось жить. Вполне по заветам известного негодяя Сороса-Шварца, который давно занимается уравниванием фашизма и сталинизма, советской власти и немецкого зверонацизма. Следующий этап, как известно, – вернуть «захваченные фашистами-коммунистами земли». Как-то - Калининградская область, Курилы, Сахалин и т.д. И теперь уже под большим секретом должно оставаться то, что современная путинская Россия именно та ядерная держава, с которой приличные с точки зрения Нарусовой государства вынуждены считаться – это все-таки наследие великого Сталина , а не Собчака и Ельцина.

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