После трагедии в российском городе Кемерово многие обратили внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в торговых центрах Украины, передает со ссылкой на .

В частности, в сети показали фото из ТЦ "Магеллан", который находится в на проспекте Глушкова, 13б. На снимках, опубликованных Анной Аксеновой в Facebook, показаны запертые на навесные замки пожарные выходы, узкие и захламленные проходы с легковоспламеняющимися материалами, неработающие входные двери и отсутствие лифтов.

"Первый этаж. Знаете, почему работает только одна дверь, а вторая заставлена к бебеням? А потому, что ради экономии электроэнергии не включают тепловую штору и, чтобы продавцы первого этажа не околели окончательно, придуман вот такой "изящный" выход из положения", – комментирует одно из фото Анна Аксенова.

В комментариях под постом пользователи соцсетей солидарны с возмущением девушки.

"Ужас. Везде что ли с ломом ходить, чтобы был хотя какой-то шанс снести дворец и выбраться наружу?" – пишет Оля Дорощук.

"Пусть я "не модная", но я не любитель гулять во всяких ТРЦ... Там то тесно, то душно, то народа много... До трагедии в Кемерово я о многом не задумывалась, но, имея собственного ребенка, который часто просит "развлекухи", второй день не могу успокоиться", – отмечает Наталия Бойченко.

"Надо не центры испытывать, а уголовные дела на тех, кто давал разрешения и подписывал акты, так как предприниматель частично не зависит от своих желаний сделать все по нормам, но это частично желание всех нае... и сделать подешевле есть", – пишет Юрий Хоменко.

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