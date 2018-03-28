В связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля власти Черногории заявили, что один российский дипломат должен покинуть страну в течение недели, также России отказали в назначении почетного консула. Российскому дипломату придется покинуть страну в течение недели Фото: ЕРА "Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве РФ, персоной нон грата и отозвать согласие на назначение почетного консула России в Черногории", – говорится в сообщении.Российское посольство уже уведомили об этом решении. Российский дипломат должен покинуть страну в течение недели.В правительстве отметили, что решение принято после совещаний с союзниками по Европейскому союзу и НАТО и в знак солидарности с Великобританией.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 26 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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