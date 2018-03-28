Звонки на правительственную "горячую линию" по фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украины, Лайфселл для заявителей бесплатные

О работе "горячей линии" именно по этому вопросу во время заседания правительства отметила и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

Телефонная консультация будет работать по номеру 15-45.

"Правительственная" горячая линия "- механизм для взаимодействия правительства с гражданами, позволяет оперативно решать проблемные вопросы, которые поднимаются в обращениях граждан, а также совершенствовать работу органов исполнительной власти с учетом общественного мнения", - отмечают в Кабмине.

Звонки на правительственную "горячую линию" по фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украины, Лайфселл для заявителей бесплатны.

Напомним, в рамках реформы первого уровня оказания медицинских услуг, украинцы сами выбирают семейного врача. Процесс выбора врача не имеет конечных сроков, а значит каждый сможет найти своего специалиста, когда будет удобно, отметила Ульяна Супрун.

"Начните расспрашивать знакомых или отталкивайтесь в выборе от медучреждения, где бы хотели лечиться" , - отметила она.

Это должно быть заведение, которое предоставляет первичную медицинскую помощь и он должен быть подключен к электронной системе здравоохранения. Затем со своим врачом надо подписать декларацию:

Часть медучреждений уже подключилась, часть еще в процессе. Супрун призвала местные власти максимально помогать подключению медучреждений к системе "Электронное здоровье".