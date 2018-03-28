На планете на сегодняшний день проживает большое количество людей, которые имеют свои особенности психики.

В связи с этим, далеко не все, кто нас окружает, имеют добрые человеческие качества. Даже в кругу довольно близких друзей могут отыскаться недоброжелатели и завистники, которые так и норовят подпортить вам жизнь, сообщает со ссылкой на .

И если кто-то ограничивается мелкими пакостями, то есть и такие, кто охотно обращается к темным силам за помощью.

Вне зависимости от того, верите ли вы в порчу или сглаз или нет, но этому негативному воздействию могут подвергнуться многие. Это изрядно портит жизнь, приводит к долгим болезням, зависимостям, а иногда даже и летальному исходу. Конечно же, черная полоса бывает у всех, но сглаз или порча имеют свои явные проявления:

1. Если у вас появились беспричинные проблемы со сном. Вы постоянно мучаетесь от повторяющихся кошмаров.

2. Странные заболевания, которые не поддаются диагностике.

3. Вас избегают и сторонятся домашние животные.

4. Всякое дело, за которое вы бы не брались заканчивается провалом.

5. Вы чувствуете постоянный страх и чувство тревоги.

6. Вас преследуют неудачи.

7. Плохое настроение в храмах, а также когда находитесь рядом с освященными вещами.

8. Вас преследуют странные неприятные запахи, причину которых вы не в силах определить.

9. Депрессия, лень к жизни, мысли о суициде.

10. Странные находки возле порога или дома. Например, чужие иглы, булавки, волосы, различные веревки с узлами и т.д.

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