|Слабость и недомогание: что нужно знать о первых симптомах порчи
|28.03.2018 14:22
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На планете на сегодняшний день проживает большое количество людей, которые имеют свои особенности психики.
В связи с этим, далеко не все, кто нас окружает, имеют добрые человеческие качества. Даже в кругу довольно близких друзей могут отыскаться недоброжелатели и завистники, которые так и норовят подпортить вам жизнь, сообщает со ссылкой на .
И если кто-то ограничивается мелкими пакостями, то есть и такие, кто охотно обращается к темным силам за помощью.
Вне зависимости от того, верите ли вы в порчу или сглаз или нет, но этому негативному воздействию могут подвергнуться многие. Это изрядно портит жизнь, приводит к долгим болезням, зависимостям, а иногда даже и летальному исходу. Конечно же, черная полоса бывает у всех, но сглаз или порча имеют свои явные проявления:
1. Если у вас появились беспричинные проблемы со сном. Вы постоянно мучаетесь от повторяющихся кошмаров.
2. Странные заболевания, которые не поддаются диагностике.
3. Вас избегают и сторонятся домашние животные.
4. Всякое дело, за которое вы бы не брались заканчивается провалом.
5. Вы чувствуете постоянный страх и чувство тревоги.
6. Вас преследуют неудачи.
7. Плохое настроение в храмах, а также когда находитесь рядом с освященными вещами.
8. Вас преследуют странные неприятные запахи, причину которых вы не в силах определить.
9. Депрессия, лень к жизни, мысли о суициде.
10. Странные находки возле порога или дома. Например, чужие иглы, булавки, волосы, различные веревки с узлами и т.д.