Представители националистических сил проведут бессрочную акцию в Николаеве с требованием отстранения главы ОГА Савченко

Объединение националистических сил в четверг, 29 марта, в Николаеве проведут акцию с требованием отстранения от должности главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко на время расследования уголовного дела о гибели руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

"Губернатор Алексей Савченко должен быть отстранен от должности. Это единственное требование, которое сейчас есть на повестке дня… Мы говорим о том, что этот человек совершил недостойные поступки… Мы не обвиняем, но дайте возможность правосудию реально посмотреть на ситуацию", - сказал руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов на пресс-конференции в среду в Киеве.

"Мы говорим о том, что организации, националистические партии, активисты придут блокировать областную государственную администрацию и требовать отстранения", - добавил он.

По словам Р.Кудряшова, акция будет иметь бессрочный характер, а "если не будет адекватного понимания, то мы будем блокировать администрацию, пока 2/3 депутатов не отстранят А.Савченко от его должности".

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора Николаевского аэропорта, летчик-герой В.Волошин. Он был безотлагательно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных ранений. По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета ПМ без номерных знаков.

"По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", - сообщили в полиции.

Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны главы Николаевской ОГА А.Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

Народные депутаты неформальной группы УДАР из фракции "Блока Петра Порошенко" 20 марта обратились к генеральному прокурору и министру внутренних дел с просьбой взять под личный контроль расследование гибели В.Волошина.

Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели В.Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

Проводятся все необходимые возможные экспертизы - судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая.