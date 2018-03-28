Так, согласно прогнозу УНИАН, страстная неделя в Украине будет теплой, ночные заморозки окончательно отступят.

Во время длинных пасхальных выходных дневная температура в стране будет колебаться от +13 до +22 градусов.

В субботу, 7 апреля, по всей Украине будет сухо, ночью температура составит +1…+8 градусов, днем – от +13…+17, а в западных областях ожидается до +19.

В воскресенье, 8 апреля, также ожидается сухая погода, днем по Украине температура +14…+18 градусов, а в западных областях будут летние +20…+22 градуса.

В понедельник, 9 апреля, погода практически не изменится. Ночью по Украине +5…+8, днем – от +15…+22, осадков также не ожидается.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира