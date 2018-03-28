Конгресс США принял решения, что выделенные страной средства для Украины не могут использоваться для "передачи вооружения, обучения или оказания иной помощи батальону "Азов"". "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе Фото: azov.press Отмечается, что этот запрет содержался в проектах бюджета США за предыдущие три года, но в окончательном варианте его убирали.В этом году закон предусматривает, что выделенные средства не могут использоваться для "передачи вооружения, обучения или оказания иной помощи батальону "Азов"".Американский конгрессмен Ро Ханн заявил, что "идея превосходства белой расы и неонацисты являются неприемлемыми, и им нет места в нашем мире"."Я очень рад, что недавно принят безграничный закон запрещает США поставлять оружие и обучать неонацистский батальон "Азов", который воюет в Украине", – добавил он.Издание отмечает, что неизвестно, получал ли "Азов" американскую помощь раньше. Батальон особого назначения "Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе. С ноября того же года батальон вошел в структуру Нацгвардии. Позже подразделение расширили до полка.12 октября "Азов" объявил о создании политической партии "Национальный корпус". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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