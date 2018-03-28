|В посылке из Гонконга Украинские таможенники обнаружили 205 бриллиантов
|28.03.2018 14:25
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Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах отверстииВ международном экспресс-отправлении документального характера сотрудники таможенного поста "Специализированный" вместе с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни ДФС обнаружили тайник с бриллиантами.
Фото: gemmius.com
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
"Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах проеме. Отправка поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности имел наш соотечественник, житель одного из регионов Украины.
Несвойственное для документов вложения таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета ", - говорится в сообщении.
Согласно экспресс-тестом обнаружены камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки устанавливать эксперты-геммолог.
А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.
Напомним, в феврале Святошинский районный суд Киева признал гражданина Украины виновным в контрабанде кокаина из Нидерландов и приговорил его к 10 годам лишения свободы.