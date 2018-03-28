Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах отверстии

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

"Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах проеме. Отправка поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности имел наш соотечественник, житель одного из регионов Украины.

Несвойственное для документов вложения таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета " , - говорится в сообщении.

Согласно экспресс-тестом обнаружены камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки устанавливать эксперты-геммолог.

А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.